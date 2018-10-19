Канадская модель Мелани Мэрден, которая сыграла роль первой леди США в клипе американского рэпера T.I., заявила, что теперь получает угрозы от недоброжелателей. Она уверяет, что не хотела оскорбить Меланью Трамп.

Канадская модель Мелани Мэрден, которая сыграла роль первой леди США в клипе американского рэпера T.I., заявила, что теперь получает угрозы от недоброжелателей. Она уверяет, что не хотела оскорбить Меланью Трамп.На прошлой неделе, 13 октября, американский хип-хоп-исполнитель T.I. опубликовал ролик, в котором он сидит за президентским столом в Овальном кабинете, а двойник Меланьи танцует перед ним обнаженной.Пресс-секретарь и заместитель директора по коммуникациям для первой леди Соединенных Штатов Стефани Гришэм призвала американцев бойкотировать исполнителя. "Изображать ее таким образом отвратительно", – сказала она.Пользователи интернета тоже раскритиковали новый ролик. Один из недовольных комментаторов назвал этот клип неуважением первой леди. "Почему женщины молчат по этому поводу? Они спят? Новость дня: Трамп наш президент, а Меланья – первая леди. Никакие вульгарные, оскорбительные ролики не изменят этого".Модель Мелани Мэрден, которая сыграла Меланью Трамп в клипе, не ожидала таких негативных комментариев. В интервью тележурналу Inside Edition она рассказала об угрозах, поступающих от незнакомцев. "Кто-то хотел сбить меня на машине. Кто-то хотел ударить меня бейсбольной битой. Кто-то пожелал, чтобы меня изнасиловали, а потом убили", – сказала она.Мелани Мэрден утверждает, что она не хотела оскорбить или унизить первую леди в этом ролике, и что это не была попытка сделать политическое заявление. "Это был шанс выйти из зоны комфорта и сыграть первую леди – да, обнаженной, чего я никогда раньше не делала. Ее супруг сам любит издеваться. Поэтому они должны быть толстокожими. Я действительно не хотела ее обидеть или оскорбить". Модель взяла эту роль, чтобы показать, что она не боится сняться обнаженной, и сейчас она очень "гордится" своим поступком.Она также обратилась ко всем критикам и сказала, что у них глубокие душевные обиды. "Я хочу передать сердечный привет всем людям, которые говорили обо мне плохо, обвиняли в чем-то и оскорбляли. У вас явно раны в душе, которые никак не связаны со мной. Я желаю вам выздоровления".Ранее американская писательница Нина Берли раскрыла правду о браке Дональда Трампа и Меланьи в своей новой книге, повествующей о женщинах нынешнего президента. Она утверждает, что Меланья вышла замуж за Дональда Трампа, потому что нуждалась в мужчине, который бы оберегал ее как отец.