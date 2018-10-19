Хоронить керченского стрелка на отдельном секторе кладбища не будут. Устроившего бойню в политехническом колледже 18-летнего студента похоронят после проведения всех необходимых экспертиз. Решение о месте захоронения Рослякова примут его родственники, пояснил мэр Сергей Бороздин.

Хоронить керченского стрелка на отдельном секторе кладбища не будут. Устроившего бойню в политехническом колледже 18-летнего студента похоронят после проведения всех необходимых экспертиз. Решение о месте захоронения Рослякова примут его родственники, пояснил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.Ранее появилась информация, что устроившего взрыв и расстрел студентов Владислава Рослякова похоронят через две недели "на кладбище в секторе для безродных", отдельно от убитых, напоминает РИА Новости. Однако это ложная информация.В Крыму с 18 по 20 октября объявлен траур. 19 октября в городе пройдут похороны 16 погибших в массовой бойне в колледже. Расходы на похороны взяло на себя правительство Крыма. Жертвы нападения на колледж будут похоронены на центральной аллее Керченского кладбища.Росляков взорвал бомбу в столовой колледжа, а затем начал стрелять по его учащимся. Жертвами Рослякова стали 20 человек. Это студенты и пять работников коллежа. Более 50 человек пострадали. После того как у Рослякова кончились патроны, он свел счеты с жизнью в библиотеке колледжа.