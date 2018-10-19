Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал новую картину режиссера Алексея Красовского. Фильм Праздник рассказывает о праздновании Нового года в семье, живущей на особом положении во время Великой Отечественной войны. Член совета считает, что блокада Ленинграда не должна быть раскрыта на фоне жизни богатой семьи.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал новую картину режиссера Алексея Красовского. Фильм "Праздник" рассказывает о праздновании Нового года в семье, живущей на "особом положении" во время Великой Отечественной войны. Член совета считает, что блокада Ленинграда не должна быть раскрыта на фоне жизни богатой семьи.Вадим Манукян дал интервью редакции Dni.Ru, в котором подверг резкой критике новый фильм Алексея Красовского. Он сравнил картину "Праздник" с "Матильдой" Алексея Учителя и сказал, что оба режиссера специально выбирают "кровоточащие темы", чтобы привлечь внимание публики. Он считает, что людям должно быть "стыдно" снимать такие фильмы о блокаде Ленинграда.Затем он решил обратиться к жизни богатых людей сегодня и отметил, что на концерты Киркорова "вся элита ходит строем", а британский исполнитель Стинг, наоборот, выступает против VIP-зон, которые разделяют людей нечестным способом.Вадим Манукян также предложил запретить вечеринки для богатых людей. "Вообще все эти понты и VIP-вечерники нужно запретить и уж тем более не показывать кадры с них народу, который откровенно говоря далеко не шикует", – сказал он. Затем член совета добавил, что после фильма "Праздник", посвященного блокаде Ленинграда, ему стало страшно за страну и за ее будущее. "Фильм лишний раз покажет вот таких "элитных" на войне. Мерзко и противно", – заключил он.Картина Алексея Красовского "Праздник" о Новом годе во время блокады Ленинграда должна выйти уже в этом году. В фильме сыграли актеры Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков, Анфиса Черных и многие другие.