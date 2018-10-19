Трагедия произошла в Лос-Анджелесе. Водитель внедорожника сбил калифорнийскую королеву красоты, 30-летнюю Яну Лаврентьеву, которая остановилась на пешеходном переходе, чтобы снять неудобную обувь. В момент столкновения на светофоре еще горел зеленый.

Трагедия произошла в Лос-Анджелесе. Водитель внедорожника сбил калифорнийскую королеву красоты, 30-летнюю Яну Лаврентьеву, которая остановилась на пешеходном переходе, чтобы снять неудобную обувь. В момент столкновения на светофоре еще горел зеленый, сообщает Sun.Столкновение произошло в полночь на пешеходном переходе в городском районе Энсино. Лаврентьева вместе с подругами и мужем Евгением вышли из ресторана и направились в кафе через дорогу.Девушка с друзьями пересекала трассу по переходу. В какой-то момент она остановилась, чтобы снять неудобные туфли. В этот момент ее сбил внедорожник Toyota 4-Runner, который ехал с превышением скорости. По словам очевидцев, в это время светофор все еще горел зеленым.Водитель скрылся с места ДТП. Лаврентьева была доставлена в больницу, где позднее скончалась. Полиция ищет преступника.