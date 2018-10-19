В Ватикане состоялась встреча папы римского Франциска и председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона. Переговоры прошли за закрытыми дверями.

В Ватикане состоялась встреча папы римского Франциска и председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона. Переговоры прошли за закрытыми дверями.Между тем источники, близкие к Святому престолу, сообщили РИА Новости, что в ходе беседы, в частности, понтифика хотели ознакомить с решениями Синода РПЦ в связи с неканоническими действиями Константинопольского патриархата на Украине.После того, как Константинопольский патриархат решил предоставить автокефалию украинской церкви и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, РПЦ объявила о полном разрыве евхаристического общения с Константинополем.Католическая церковь ранее неоднократно заявляла, скандал вокруг создания единой Украинской православной поместной церкви является внутренним делом православной церкви.