Агата Муцениеце обнародовала свежую фотографию. Популярная актриса запечатлела дочь Мию на плечах своего мужа, актера Павла Прилучного.

Агата Муцениеце обнародовала свежую фотографию. Популярная актриса запечатлела дочь Мию на плечах своего мужа, актера Павла Прилучного.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Агата Муцениеце выложила две фотографии, сделанных во время прогулки в парке. На снимках артистка запечатлела Павла Прилучного, их детей Тимофея и Мию. "Они... 🍂" – коротко подписала одно из фото Муцениеце.На другом снимке Агата сняла маленькую Мию на плечах отца. Многочисленные поклонники пришли в восторг. Фанаты сделали вывод, что девочка очень похожа на саму Агату, а вот сын Тимофей – вылитый отец."Какие классные они у Вас (здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены. – Прим.ред.)", "Хорошо, когда у тебя любящий и заботливый папа", "Агата, за вами безумно интересно наблюдать, вы человек позитив, а главное очень естественная. Желаю вашей семье крепкой и безграничной любви, здоровья, успехов", "Милота)) Паша – суперпапа)))) клевые, милые, любимые... Счастья вам и мира... Маме привет от фанатов))))))", "Красавчики", – прокомментировали пользователи Сети.Ранее стало известно, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный съезжают из своего загородного особняка, на строительство которого потратили несколько лет. По словам актрисы, они строили его три года, а прожили там всего полтора."Теперь нам понадобилась жилплощадь побольше: у Паши уже мама немолодая, и, скорее всего, она будет жить с нами. Да и он клянчит у меня еще одного сына!" – рассказала Муцениеце.Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от поклонников и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия.