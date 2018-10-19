На базе центра для одаренных детей Сириус в Сочи могут создать университет. Как сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, под руководством ученых там будут развиваться научные центры и высокотехнологичные лаборатории.

На базе центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи могут создать университет. Как сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, под руководством ученых там будут развиваться научные центры и высокотехнологичные лаборатории.Изначально создание "Сириуса" инициировал президент РФ Владимир Путин с целью выявления и поддержки одаренных детей. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные.