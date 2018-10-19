В пятницу недалеко от школы и детского дома в пригороде Петропавловска-Камчатского медведица напала на мужчину.

В пятницу недалеко от школы и детского дома в пригороде Петропавловска-Камчатского медведица напала на мужчину, передает ТАСС.Как сообщили в краевом агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира, пострадавшему удалось выжить после нападения хищника, мужчина госпитализирован.Ранее стало известно, что на территории школы номер 41 в поселке Дальний бродит хищник, которому удалось скрыться от охотоведа.Отмечается, что эта медведица вышла в поселок вместе с медвежатами, ведутся ее поиски.