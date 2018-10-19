С нападками на Александра Лукашенко в белорусских СМИ сталкиваешься нечасто. Впрочем, проблем в братской республике за время его руководства скопилось столько, что замалчивать их становится уже невозможно. По мнению эксперта Сергея Чалого, одно из основных противоречий нынешнего белорусского режима состоит в консерватизме Лукашенко и необходимости реформ.

нападками на Александра Лукашенко в белорусских СМИ сталкиваешьсянечасто. Впрочем, проблем в братской республике за время его руководстваскопилось столько, что замалчивать их становится уже невозможно. Помнению эксперта Сергея Чалого, одно из основных противоречий нынешнегобелорусского режима состоит в консерватизме Лукашенко и необходимостиреформ.Поего словам, по уровню доходов Белоруссия в Восточной Европе смотритсялучше только Украины. Чалый полагает, что сложившаяся ситуация являетсяследствием отсутствия реформ в республике. Во многом это обусловленопозицией президента Александра Лукашенко, уверен эксперт."Длячеловека, пережившего 90-е, реформы воспринимаются как нечтонегативное, как то, что несет угрозы сложившемуся порядку, приводит ккатастрофе", – сказал аналитик в программе "Экономика на пальцах" вэфире TUT.BY.Чалыйотметил, что о 90-х Лукашенко вспоминает чуть ли не на каждомсовещании. "Но на все вопросы, которые были поставлены в то время, мытак и не дали ни одного ответа, что так или иначе было сделано другимистранами", – сказал эксперт."Поколение35-45-летних – основной состав правительства. Они прекрасно понимают,что без изменений ничего не получится, что реформы – этоне плохо, наоборот, из-за их отсутствия мы топчемся на одном и том жеместе. Это противостояние очень четко видно", – резюмировал аналитик.Белорусскийлидер последнее время выглядит очень нервным. То он заявляет, чтострана может потерять независимость, то обвиняет Россию в "варварстве" и"недобросоветской конкуренции", а то и вовсе обещает раздать оружие всем взрослым жителям республики.Помнению экспертов, ужесточившаяся риторика белорусского лидера связана свозможным изменением позиции Кремля в отношении республики. Москву,утверждают аналитики, больше не устраивает положение дел, при которыхМинск получает дешевые кредиты и скидки на энергоносители от России, нопри этом за ее спиной наращивает сотрудничество с Украиной и Западом.