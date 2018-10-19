С
нападками на Александра Лукашенко в белорусских СМИ сталкиваешься
нечасто. Впрочем, проблем в братской республике за время его руководства
скопилось столько, что замалчивать их становится уже невозможно. По
мнению эксперта Сергея Чалого, одно из основных противоречий нынешнего
белорусского режима состоит в консерватизме Лукашенко и необходимости
реформ.
С
нападками на Александра Лукашенко в белорусских СМИ сталкиваешься
нечасто. Впрочем, проблем в братской республике за время его руководства
скопилось столько, что замалчивать их становится уже невозможно. По
мнению эксперта Сергея Чалого, одно из основных противоречий нынешнего
белорусского режима состоит в консерватизме Лукашенко и необходимости
реформ.
По
его словам, по уровню доходов Белоруссия в Восточной Европе смотрится
лучше только Украины. Чалый полагает, что сложившаяся ситуация является
следствием отсутствия реформ в республике. Во многом это обусловлено
позицией президента Александра Лукашенко, уверен эксперт.
"Для
человека, пережившего 90-е, реформы воспринимаются как нечто
негативное, как то, что несет угрозы сложившемуся порядку, приводит к
катастрофе", – сказал аналитик в программе "Экономика на пальцах" в
эфире TUT.BY.
Чалый
отметил, что о 90-х Лукашенко вспоминает чуть ли не на каждом
совещании. "Но на все вопросы, которые были поставлены в то время, мы
так и не дали ни одного ответа, что так или иначе было сделано другими
странами", – сказал эксперт.
"Поколение
35-45-летних – основной состав правительства. Они прекрасно понимают,
что без изменений ничего не получится, что реформы – это
не плохо, наоборот, из-за их отсутствия мы топчемся на одном и том же
месте. Это противостояние очень четко видно", – резюмировал аналитик.
Белорусский
лидер последнее время выглядит очень нервным. То он заявляет, что
страна может потерять независимость, то обвиняет Россию в "варварстве" и
"недобросоветской конкуренции", а то и вовсе обещает раздать оружие всем взрослым жителям республики.
По
мнению экспертов, ужесточившаяся риторика белорусского лидера связана с
возможным изменением позиции Кремля в отношении республики. Москву,
утверждают аналитики, больше не устраивает положение дел, при которых
Минск получает дешевые кредиты и скидки на энергоносители от России, но
при этом за ее спиной наращивает сотрудничество с Украиной и Западом.