На Пожаре в Коврове спасли трех человек, в том числе ребенка. Возгорание произошло поздно вечером в коммунальной квартире на улице Тимофея Павловского. Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после звонка жителей. На борьбу с открытым
огнем 4 пожарным расчетам понадобилось меньше десяти минут. Сотрудники МЧС вывели из задымленного помещения женщину с ребенком. А мужчина из горящей квартиры успел надышаться дымом и его пришлось выносить на руках.
На Пожаре в Коврове спасли трех человек, в том числе ребенка. Возгорание произошло поздно вечером в коммунальной квартире на улице Тимофея Павловского. Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после звонка жителей. На борьбу с открытым
огнем 4 пожарным расчетам понадобилось меньше десяти минут. Сотрудники МЧС вывели из задымленного помещения женщину с ребенком. А мужчина из горящей квартиры успел надышаться дымом и его пришлось выносить на руках. Причины пожара выясняются.