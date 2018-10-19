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<a href="http://33live.ru/novosti/19-10-2018-na-pozhare-v-kovrove-spasli-lyudej.html" target="_blank">На пожаре в Коврове спасли людей</a> - На Пожаре в Коврове спасли трех человек, в том числе ребенка. Возгорание произошло поздно вечером в коммунальной квартире на улице Тимофея Павловского. Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после звонка жителей. На борьбу с открытым огнем 4 пожарным расчетам понадобилось меньше десяти минут. Сотрудники МЧС вывели из задымленного помещения женщину с ребенком. А мужчина из горящей квартиры успел надышаться дымом и его пришлось выносить на руках.