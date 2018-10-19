Церемония прощания с жертвами керченской трагедии стала еще
одним испытанием для местных врачей. На панихиду собрались тысячи жителей
города. Люди не выдерживали нервного напряжения, многие теряли сознание. У
медиков закончились все лекарства.
Церемония прощания с жертвами керченской трагедии стала еще
одним испытанием для местных врачей. На панихиду собрались тысячи жителей
города. Люди не выдерживали нервного напряжения, многие теряли сознание. У
медиков закончились все лекарства.
Таблетки от головной боли и давления, нашатырь – все пошло в
ход, чтобы привести в чувство людей.
Тех, кому потребовалась медицинская помощь, было так много, что медикаменты
очень скоро закончились, передает телеграм-канал LifeShot.
Жители Керчи простились с 17-ю жертвами трагедии в
политехническом колледже. Еще нескольких предадут земле на родине, за пределами
полуострова. Церемония прощания с погибшими проходила на главной площади города.
Проводить их в последний путь пришли тысячи жителей города, глава Крыма Сергей
Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов, депутат Госдумы
Наталья Поклонская.
17 октября 18-летний Владислав Росляков взорвал в здании
колледжа самодельное устройство и открыл стрельбу из ружья, после чего покончил
с собой. Погиб 21 человек, включая стрелка. В больницах Крыма, Краснодарского
края и Москвы находятся 43 пострадавших, передает "Интерфакс".
Как сообщили в администрации Керчи, родственники Рослякова
за телом пока не обращались. Его похороны пройдут позже. Сообщения о том, что
стрелок будет захоронен в секторе кладбища дл безродных, в администрации
опровергли: где будет могила Владислава, решат его родные.
Тем временем Следственный комитет опубликовал оперативное
видео, снятое во время осмотра места происшествия. Сняты следственные действия
в стенах колледжа, на кадрах видны следы картечи на стенах и дверях, пятна
крови, разбитые окна.