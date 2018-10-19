Церемония прощания с жертвами керченской трагедии стала еще одним испытанием для местных врачей. На панихиду собрались тысячи жителей города. Люди не выдерживали нервного напряжения, многие теряли сознание. У медиков закончились все лекарства.

Церемония прощания с жертвами керченской трагедии стала ещеодним испытанием для местных врачей. На панихиду собрались тысячи жителейгорода. Люди не выдерживали нервного напряжения, многие теряли сознание. Умедиков закончились все лекарства.Таблетки от головной боли и давления, нашатырь – все пошло вход, чтобы привести в чувство людей.Тех, кому потребовалась медицинская помощь, было так много, что медикаментыочень скоро закончились, передает телеграм-канал LifeShot.Жители Керчи простились с 17-ю жертвами трагедии вполитехническом колледже. Еще нескольких предадут земле на родине, за пределамиполуострова. Церемония прощания с погибшими проходила на главной площади города.Проводить их в последний путь пришли тысячи жителей города, глава Крыма СергейАксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов, депутат ГосдумыНаталья Поклонская.17 октября 18-летний Владислав Росляков взорвал в зданииколледжа самодельное устройство и открыл стрельбу из ружья, после чего покончилс собой. Погиб 21 человек, включая стрелка. В больницах Крыма, Краснодарскогокрая и Москвы находятся 43 пострадавших, передает "Интерфакс".Как сообщили в администрации Керчи, родственники Росляковаза телом пока не обращались. Его похороны пройдут позже. Сообщения о том, чтострелок будет захоронен в секторе кладбища дл безродных, в администрацииопровергли: где будет могила Владислава, решат его родные.Тем временем Следственный комитет опубликовал оперативноевидео, снятое во время осмотра места происшествия. Сняты следственные действияв стенах колледжа, на кадрах видны следы картечи на стенах и дверях, пятнакрови, разбитые окна.