Злоумышленник в одном из продуктовых магазинов на Дмитровском шоссе выбрал в качестве жертвы 72-летнюю пенсионерку, проследовал за ней по улице, вырвал из рук сумку и скрылся...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Тимирязевскому району задержали подозреваемого в совершении кражи велосипеда и грабежа в отношении 72-летней пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратилась пожилая москвичка. Женщина сообщила о том, что возле подъезда дома, где она проживает, на нее напал неизвестный и, причинив травму, вырвал из рук сумку, в которой находились денежные средства, документы и личные вещи.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Сущевский Вал по подозрению в совершении этого противоправного деяния был задержан ранее неоднократно судимый 36-летний приезжий. Полицейские установили, что злоумышленник в одном из продуктовых магазинов на Дмитровском шоссе выбрал в качестве жертвы 72-летнюю пенсионерку, проследовал за ней по улице, вырвал из рук сумку и скрылся. В настоящее время похищенное изъято.Также установлено, что задержанный причастен еще к одному эпизоду противоправной деятельности. Возле одного из жилых домов в Астрадамском проезде мужчина демонтировал металлический трос и похитил чужой велосипед, который намеревался сбыть, но был задержан сотрудниками столичной полиции.Дознанием ОМВД России по Тимирязевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж», следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29