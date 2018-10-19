Потерпевший пояснил, что уснул возле подъезда дома, а проснувшись, обнаружил, что его сумка с личными вещами, а также кошелек и мобильный телефон похищены...

«Оперативники ОМВД России по району Люблино задержали двоих приезжих по подозрению в краже», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального подразделения обратился 32-летний мужчина с заявлением о краже. Потерпевший пояснил, что уснул возле подъезда дома, расположенного на улице Судакова, а проснувшись, обнаружил, что его сумка с личными вещами, а также кошелек, в котором было 58 тысяч рублей, и мобильный телефон похищены. Общая сумма ущерба составила более 122 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых на улице Головачева. Ими оказались приезжие 48 и 33 лет – оба ранее неоднократно судимы. Денежные средства злоумышленники успели потратить. Кошелек и мобильный телефон изъяты.По данному факту следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18