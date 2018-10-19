Концепцию создания европейской альтернативы платежной системы SWIFT можно воплотить в жизнь, считает руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Концепцию создания европейской альтернативы платежной системы SWIFT можно воплотить в жизнь, считает руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 24", подчеркнув, что в нашей стране имеется полный аналог SWIFT, через которую проходят более 10% финансовых потоков.Набиуллина подчеркнула, что технически к российскому аналогу можно подключить и иностранных участников.В начале октября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов проинформировал общественность о том, что РФ готова участвовать в создании альтернативной платежной системы по образцу SWIFT, ориентированной на европейских потребителей, в том числе, банки и другие финансовые институты.По его мнению, данный проект будет выгодным ответом на американские санкции, которые вводятся по отношению к предприятиям и учреждениям, которые рассчитываются в долларах.Набиуллина отметила, что пока России не предлагали участвовать в данном европейском проекте.Глава Банка России рассказала, что не видит угрозы развитию российских технологий со стороны санкций, подчеркнув, что " у нас огромное число своих талантов".По словам Набиуллиной, отечественный финансовый сектор занимает на международной арене передовые позиции по многим показателям.Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Второй, более жесткий, пакет санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование юридических лиц, экспорт и импорт товаров.Губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи заявил, что Демократическая партия США готовит новые санкции против России, поскольку считает предыдущие малоэффективными.В свою очередь специальный представитель США по Украине Курт Волкер проинформировал международную общественность о том, что Штаты собираются вводить новые санкции против России раз в месяц-два и в этом вопросе американцы весьма тесно работают со своими европейскими союзниками.Отношения между Россией и Западом резко обострились в 2014 году на фоне конфликта на юго-востоке Украины. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.