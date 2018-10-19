Найден способ снизить риск преждевременной смерти в пожилом возрасте. Продлить жизнь поможет употребление морепродуктов и орехов.

Найден способ снизить риск преждевременной смерти в пожиломвозрасте. Продлить жизнь поможет употребление морепродуктов и орехов.Американские ученые установили, что наиболее благотворноевоздействие на организм пожилых людей оказывают омега-3-полиненасыщенные жирныекислоты. Они содержатся в больших количествах в морепродуктах и в орехах.Ученые из университета Тафтса в Бостоне наблюдали заздоровьем пациентов в период с 1992 по 2015 год. В исследовании приняли участиеболее 2,5 тысяч добровольцев, чей средний возраст составил 74 года.У добровольцев взяли анализы в начале эксперимента, а затемспустя шесть и тринадцать лет. При этом испытуемых разделили на пять групп поколичеству омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в крови.В результате исследования была доказана польза этих веществдля организма. Выяснилось, что высокий уровень эйкозапентаеновой кислотыснижает риск развития возрастных заболеваний на 24%. А докосапентаеноваякислота – на 21%, сообщает Рен ТВ.Ранее сообщалось, что омега-3 обладает сильным седативным эффектом. Средство надолго успокаивает и приводит в норму после сильного стресса, а также позволяет избежать развития тяжелых депрессий.У пожилых людей жиры улучшают работу мозга, восстанавливают потерянные с годами внимание и память. При этом побочных эффектов у такого лечения почти нет, а результат лучше, чем у некоторых синтетических лекарств