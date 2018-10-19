Суд приговорил Дениса Ангелова, который занимался контрабандой кокаина из Доминиканы, к 5 годам колонии. В 2017 году Ангелов вместе с подельниками был задержан в аэропорту Домодедово при попытке ввезти 6 кг кокаина.

Дениса Ангелова, который занимался контрабандой кокаина из Доминиканы, приговорили к пяти годам колонии строгого режима.Как сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России, дело рассматривалось в особом порядке, так как Ангелов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении его подельников все еще рассматривается в Московском областном суде.В 2017 году Ангелов вместе с сообщниками вылетел в Доминиканскую Республику. Там они получили чемоданы с двойным дном, в которых было спрятано 6 килограммов кокаина.Когда молодые люди прилетели в московский аэропорт Домодедово, их задержали на таможне и нашли наркотики. Сами наркодилеры заявили, что о кокаине ничего не знали, их якобы обманули, попросив провезти в Россию ценные документы.