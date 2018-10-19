Наконец-то ад, в котором почти год жила красавица-пианистка, закончился. При помощи своего адвоката Ларисы Широковой Виталина смогла доказать, что ее оклеветали люди, называющие себе друзьями Джигарханяна. Да и сам он хорош – кричал на всех углах, что его жена – воровка и требовал ее посадить. Только теперь выясняется, что небо в клеточку светит совсем другим людям...

Наконец-то ад, в котором почти год жила красавица-пианистка, закончился. При помощи своего адвоката Ларисы Широковой Виталина смогла доказать, что ее оклеветали люди, называющие себе друзьями Джигарханяна. Да и сам он хорош – кричал на всех углах, что его жена – воровка и требовал ее посадить. Только теперь выясняется, что небо в клеточку светит совсем другим людям..."Артур Согомонян грозился привлечь моего клиента по статье 159 УК РФ "Мошенничество", – рассказала Dni.Ru представляющая интересы Виталины Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова. – Но мы уже трижды смогли доказать отсутствие состава преступления и то, что Виталине ничего ни у кого не украла"."Таким образом, если у стороны обвинения есть какие-то имущественные вопросы к Виталине, то теперь они будут решаться исключительно в гражданском, а не уголовном порядке", – пояснила Широкова,Она объяснила так же, почему Армен Джигарханян не является на судебные заседания. "Вероятнее всего, он даже не в курсе, что идут суды, – считает Широкова. – Его окружению важно любой ценой не допустить встречи и общения Армена Борисовича с Виталиной Викторовной. . Скажу вам больше – Армен Борисович позвонил Виталине Викторовне. Но теперь тот номер заблокирован – Джигарханяну просто не дают с ней общаться"."Сторона защиты, считает что явка Джигарханяна в суд обязательна, поэтому из раза в раз настаивает на присутствии потерпевшего в зале заседаний. По окончании каждого судебного слушания его адвокат Парфенов отчитывается перед прессой о том, что Армен Борисович якобы не хочет видеть Виталину, но доказать это до сих пор не смог. Поэтому и предоставляет различные справки, которые не подтверждают при этом "нежелание Джигарханяна видеть бывшую жену", – заключила Широкова.В распоряжении Dni.Ru оказался любопытный документ, подтверждающий слова Широковой – Постановление СК РФ об отказе в возбуждении уголовного дела. На 16 страницах обстоятельно изложены факты об отношениях Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна, пользовании банковскими картами и счетами, покупке и продажи недвижимости. Это постановление было выдано в ответ на заявление Джигарханяна и материалы проверки. Публикуем выдержки из него: