Переселение жильцов по программе реновации начинается еще в одном районе Москвы - в Академическом. В нынешнем году это уже девятый район, где горожане получают просторные и комфортабельные квартиры взамен жилья в старых пятиэтажках.

Переселение жильцов по программе реновации начинается еще в одном районе Москвы — в Академическом. В нынешнем году это уже девятый район, где горожане получают просторные и комфортабельные квартиры взамен жилья в старых пятиэтажках. Новые дома расположены в шаговой доступности, к тому же совсем рядом находится станция метро.В новую квартиру Наталья Алексеевна первым запустит, конечно, своего кота. Барсик хоть и черный, но приносит только удачу, а скоро переезд по программе реновации. Старая двухкомнатная квартира, наполненная теплыми воспоминаниями, ремонту уже не подлежит."На первых этажах грибок, это не выведешь ничем. Это все позади, лет мне уже тоже под 70, и начинается новый этап в моей жизни", — говорит Наталья Гавриленко.В соседнем доме по улице Кедрова тоже готовятся к переезду. Новость о переселении для Марии стала неожиданностью, хотя жилье обещали еще ее родителям 20 лет назад. За время ожидания семья не раз делала ремонт, меняли трубы, проводку, но дом продолжает разрушаться.Собирать вещи только начинают, первым делом оформили все документы в информационном центре, который удобно расположился на первом этаже нового дома. С ключами в руках Мария делится планами по обустройству.Квартира с чистовой отделкой и больше на 10 квадратных метров. Балкон с окнами в пол вместо старого, на который хозяйка и выходить боялась. Вентиляция, система пожарной безопасности, чистый подъезд и даже лифт с голосовым сопровождением. Внешний вид здания и двор тоже разительно отличаются от того, что своим хозяевам предлагали хрущевки. Расстояние от старого дома до нового около километра — можно дойти за 10 минут. А путь до метро теперь займет всего 5 минут. Жильцы трех пятиэтажек на улице Кедрова въедут в новостройку на Дмитрия Ульянова в ближайшее время.