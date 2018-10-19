Водители из новозеландского Окленда совершили рискованный маневр, попытавшись проскочить через переезд прямо перед поездом. Один из нарушителей благополучно избежал столкновения с составом, его коллеге повезло меньше. Момент столкновения запечатлела камера, установленная в кабине машиниста.

Камера, установленная в кабине машиниста, запечатлела момент столкновения поезда и автомобиля, произошедшего на днях в Хендерсоне – пригороде Окленда, крупнейшего города Новой Зеландии.Водители попытались проскочить через переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора и шлагбаум, преграждавший путь.Первому нарушителю удалось преодолеть пути, а вот шедший следом "ведомый" оказался не столь проворен и был протаранен головным вагоном состава.В результате инцидента никто не пострадал.По данным СМИ, водитель умудрился покинуть место ДТП на поврежденном транспортном средстве, его поисками занимается полиция.