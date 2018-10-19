Доверенный летописец эпохи. Выставка под таким названием открылась в Областной научной библиотеке. Посвящена она 100-летию Александра Солженицына и проводится вместе с Домом русского зарубежья. Здесь можно узнать о биографии писателя через самые знаковые его произведения.

"Доверенный летописец эпохи". Выставка под таким названием открылась в Областной научной библиотеке. Посвящена она 100-летию Александра Солженицына и проводится вместе с Домом русского зарубежья. Здесь можно узнать о биографии писателя через самые знаковые его произведения. Все экспонаты - а это 12 плакатов с копиями рукописей и фотографиями из личных архивов - предоставил фонд, возглавляемый вдовой русского писателя.Ирина Мишина, зав. отделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки: "Мы стоим как раз на фоне как раз одного из плакатов этой выставки, который так и называется - "Матрёнин двор". И мне кажется, что этот этап жизни отражает как раз и жизнь самого Александра Исаевича в то время. И все достаточно достоверно. Показаны фотографии, кстати, фотографии самого Александра Ивановича, он очень увлекался фотографией, много фотографировал. Вот на одной, Матрёна Захарова, это его преподавательская деятельность в Мезиновской школе".Открытие выставки состоялось в рамках научно-практического семинара, посвященного творчеству Солженицына. Проект "Год русского зарубежья" уже в 8-й раз собирает в Областной научной библиотеке ученых со всей России. Сегодня говорили о значении Солженицына в мире литературы. Выступила даже атташе по культуре Посольства Ватикана в России. В своем видеообращении она рассказала о том, как Солженицын повлиял на зарубежную литературу. Среди участников семинара в том числе владимирские студенты и преподаватели.Александр Марков, профессор РГГУ и ВлГУ: "Часто Солженицына упрекают в том, что его повествавание слишком, может быть, однообразно, что он придерживается традиции русского реализма и якобы недостаточно оценивает другую модернистскую традицию. Я стремлюсь показать прямопротивоположное, что Солженицын учитывает опыт и Ремизова, и Андрея Белого и ценит все достижения экспериментальной русской литературы ХХ века".