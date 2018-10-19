Поставщик электричества до сих пор пытается решить эту проблему с помощью суда

Поставщик электричества до сих пор пытается решить эту проблему с помощью судаВладимирский завод «Автоприбор», который давно обанкротился, до сих пор является одним из крупнейших должников 33 региона. Предприятие не платило деньги за потребленную электроэнергию и тепло.На данный момент руководство завода должно больше 10-ти миллионов рублей за поставленные услуги.Поставщик электричества до сих пор предпринимает попытки решить эту проблему с помощью суда, но пока с ним никто расплачиваться не торопится.Строительная фирма, которая купила весь имущественный комплекс владимирского предприятия, эти долги своими не считает, а вот по новым счетам платит всегда вовремя.