Российские оппозиционеры
просят помощи у властей. Журналистов Новой газеты так напугали венок и отрубленная
голова барана, подброшенные к дверям редакции, что они написали заявление в
полицию.
Российские оппозиционеры
просят помощи у властей. Журналистов "Новой газеты" так напугали венок и отрубленная
голова барана, подброшенные к дверям редакции, что они написали заявление в
полицию.
Конечно,
правоохранительные органы дадут оценку этой акции, но стоит отметить, что один
из "подарков" был, что называется, адресным: к венку была приколота записка "Денис
Коротков – предатель родины".
Стоит пояснить, что колумнист
и интернет-пользователь Денис Коротков известен
тем, что слил в Сеть данные российских военнослужащих, воюющих в Сирии, чем
облегчил задачу для террористов по их поиску.
"Новая газета"
поспешила выступить с гневным , в котором попросила помощи у полиции
и поспешила откреститься от того, что она разглашает данные российских
летчиков, воюющих в Сирии.
Но достаточно забить в
любой поисковик имя и фамилию господина Короткова и выясняется, что он вот уже
более года публикует данные россиян, в том числе, из группы Вагнера,
сражающихся с террористами в Сирии. А сотрудничает Коротков и с "Новой газетой",
и с питерской "Фонтанкой", и раздает интервью оппозиционным СМИ, в которых не
стесняясь говорит о наличии у него персональных данных на наших бойцов.
В заявлении редакции "Новой газеты" говорится и о масштабной травле, которую устроили
интернет-пользователи Денису Короткову. Сотрудники издания уверены: народное
возмущение искренним быть не может – любая критика публикаций "Новой"
обязательно координируется сверху.
Интересно, что
оппозиционные медиаресурсы, справедливо называющие свободу слова высшей
ценностью, страшно возмущаются, когда сталкиваются с ее проявлениями. Ведь
возможно, баранья голова это просто "подарок" от "благодарных" читателей?
Но самое смешное, что
после случая с венком, газета, известная систематической критикой российских
властей, обратилась к этим самым властям за помощью: редакция написала
заявление в правоохранительные органы. При этом газета почему-то не рискнула самостоятельно
провести расследование, а ведь известна она и такой деятельностью.
Очевидно, что российская
оппозиция живет сейчас в тепличных условиях. Внесистемные политики, журналисты,
общественные активисты и прочие деятели заняты тем, что посещают различные
конференции, семинары, собрания на которых обсуждают бесконечно прекрасную
"Россию будущего". Средства на подобные тусовки щедро жертвуют западные
спонсоры.
Оппозиционеры привыкли
находиться в среде единомышленников, на любого несогласного вешают ярлык
"ватник", а после выборов удивляются, почему за них не голосуют.
Насилие оправдывать
нельзя – этот общеизвестный факт, но в случае с "Новой газетой" его и не было.
Если бы такое провернули оппозиционеры, то все произошедшее, вероятнее всего,
назвали бы просто красивым перформансом.
Однако, тут либералы,
как это часто бывает с ними, прибегли к политике двойных стандартов. Ну, или просто испугались:
ведь любое столкновение с суровой действительностью у них почему-то вызывает панику.