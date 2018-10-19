Российские оппозиционеры просят помощи у властей. Журналистов Новой газеты так напугали венок и отрубленная голова барана, подброшенные к дверям редакции, что они написали заявление в полицию.

Российские оппозиционерыпросят помощи у властей. Журналистов "Новой газеты" так напугали венок и отрубленнаяголова барана, подброшенные к дверям редакции, что они написали заявление вполицию.Конечно,правоохранительные органы дадут оценку этой акции, но стоит отметить, что одиниз "подарков" был, что называется, адресным: к венку была приколота записка "ДенисКоротков – предатель родины".Стоит пояснить, что колумнисти интернет-пользователь Денис Коротков известентем, что слил в Сеть данные российских военнослужащих, воюющих в Сирии, чемоблегчил задачу для террористов по их поиску."Новая газета"поспешила выступить с гневным , в котором попросила помощи у полициии поспешила откреститься от того, что она разглашает данные российскихлетчиков, воюющих в Сирии.Но достаточно забить влюбой поисковик имя и фамилию господина Короткова и выясняется, что он вот ужеболее года публикует данные россиян, в том числе, из группы Вагнера,сражающихся с террористами в Сирии. А сотрудничает Коротков и с "Новой газетой",и с питерской "Фонтанкой", и раздает интервью оппозиционным СМИ, в которых нестесняясь говорит о наличии у него персональных данных на наших бойцов.В заявлении редакции "Новой газеты" говорится и о масштабной травле, которую устроилиинтернет-пользователи Денису Короткову. Сотрудники издания уверены: народноевозмущение искренним быть не может – любая критика публикаций "Новой"обязательно координируется сверху.Интересно, чтооппозиционные медиаресурсы, справедливо называющие свободу слова высшейценностью, страшно возмущаются, когда сталкиваются с ее проявлениями. Ведьвозможно, баранья голова это просто "подарок" от "благодарных" читателей?Но самое смешное, чтопосле случая с венком, газета, известная систематической критикой российскихвластей, обратилась к этим самым властям за помощью: редакция написалазаявление в правоохранительные органы. При этом газета почему-то не рискнула самостоятельнопровести расследование, а ведь известна она и такой деятельностью.Очевидно, что российскаяоппозиция живет сейчас в тепличных условиях. Внесистемные политики, журналисты,общественные активисты и прочие деятели заняты тем, что посещают различныеконференции, семинары, собрания на которых обсуждают бесконечно прекрасную"Россию будущего". Средства на подобные тусовки щедро жертвуют западныеспонсоры.Оппозиционеры привыклинаходиться в среде единомышленников, на любого несогласного вешают ярлык"ватник", а после выборов удивляются, почему за них не голосуют.Насилие оправдыватьнельзя – этот общеизвестный факт, но в случае с "Новой газетой" его и не было.Если бы такое провернули оппозиционеры, то все произошедшее, вероятнее всего,назвали бы просто красивым перформансом.Однако, тут либералы,как это часто бывает с ними, прибегли к политике двойных стандартов. Ну, или просто испугались:ведь любое столкновение с суровой действительностью у них почему-то вызывает панику.