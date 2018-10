Этот гаджет с характерной внешностью круглых механических часов, дополненных безелем -- поворотным кольцом вокруг циферблата, имитирует даже тиканье. Среди особенностей такого хронометра -- яркий Super AMOLED-экран, хорошая автономность, повышенная влагозащищенность, а также поддержка сервиса Samsung Pay. Одновременно отслеживая свое самочувствие с помощью умных часов, Вести.Hi-tech выяснили все плюсы и минусы Samsung Galaxy Watch

Этот гаджет с характерной внешностью круглых механических часов, дополненных безелем — поворотным кольцом вокруг циферблата, умеет даже имитировать тиканье. Среди особенностей хронометра — яркий Super AMOLED-экран, хорошая автономность, повышенная влагозащищенность, а также поддержка сервиса Samsung Pay. Отслеживая самочувствие с помощью "умных" часов, 33Live.RuHi-tech выяснили все плюсы и минусы Samsung Galaxy Watch.Часы давно перестали быть просто прибором для определения текущего времени. Этот аксессуар, функциональность которого сегодня еще больше расширилась, стал, к тому же, еще и неким атрибутом стиля. С появлением "умных" часов их выбор, по-прежнему, во многом связан с личными предпочтениями.Новые смарт-часы, которые, попав в семейство Galaxy, стали без затей называться Watch, компания Samsung анонсировала одновременно со смартфоном Galaxy Note 9 (наш обзор здесь). Вообще говоря, предлагается три варианта Galaxy Watch – чисто "мальчуковая" модель с 1,3-дюймовым экраном и окрасом "серебристая сталь" (диаметр 46 мм), а также две модели с 1,2-дюймовыми дисплеями (диаметр 42 мм) в расцветках "глубокий черный" и "розовое золото". Последняя расцветка, по понятным причинам, ориентирована преимущественно на слабый пол. Помимо размеров и веса гаджетов, основным отличием старшей модели оказалась увеличенная емкость встроенной батареи (472 мА*ч против 270 мА*ч). На тест нам достались "умные" часы размером 42 мм в цвете "глубокий черный".Обзор Samsung Galaxy Watch: технические характеристикиМодель: Watch (SM-R810)ОС: Tizen Based Wearable 4.0Совместимость: Android-устройства версии 5.0 и вышеПроцессор: 2-ядерный Samsung Exynos 9110, 10 нм, 1,15 ГГцОперативная память: 768 МБПамять для хранения данных: 4 ГБЭкран: емкостной, Super AMOLED, 1,2 дюйма, 360х360 точек, плотность точек на дюйм 302 ppi, Always On Display, защитное стекло Corning Gorilla DX+Аудио: микрофонИнтерфейсы: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4 ГГц), NFCПрофили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSPМестоположение: GPS, ГЛОНАСССенсоры: акселерометр, гироскоп, барометр, датчики освещенности и измерения пульсаОсобенности: ISO 22810: 2010 (5 ATM), пыле- и влагозащищенность IP68, MIL-STD-810GБатарея: несъемная, 270 мА*ч;Зарядка: беспроводная WPCШирина ремешка: 20 ммЦвет: "глубокий черный", "розовое золото"Габариты: 41,9х45,7х12,7 ммВес: 49 гОбзор Samsung Galaxy Watch: внешний видВ "умных" часах Galaxy Watch развили идеи дизайна, заложенные еще в Gear S2 (наш обзор здесь), которые первыми в своей линейке получили классический круглый экран. А вот по сравнению с Gear S3 Frontier изменения в общем стиле оказались и вовсе минимальные, особенно учитывая наличие похожего безеля с зубцами и насечками. Основа корпуса часов выполнена из металла (сталь 316L),а специальное защитное стекло Gorilla Glass DX+ над 1,2-дюймовым сенсорным экраном призвано предотвращать мелкие царапины и сколы.Сменные ремешки из мягкой силиконовой резины для модели 42 мм имеют стандартную ширину 20 мм с обычной застежкой. Помимо подобных аксессуаров, предлагаемых Samsung, также подойдут ремешки и от сторонних производителей, в том числе и от Braloba.Корпус часов трудно назвать миниатюрным – толщина и вес оказались даже чуть больше, чем, например, у Gear S2 — (12,7 мм против 11,4 мм) и (49 г против 47 г).Вращение безеля упрощает управление часами, в частности, навигацию по интерфейсу, позволяя при этом не прикасаться к экрану. У поворотного кольца очень мягкий ход, но с ощутимой фиксацией.Помимо безеля на корпусе часов предусмотрено еще два механических элемента управления, сравнительно большие кнопки с насечкой на торцах — "Главный экран" и "Назад". На правом ребре также поместили отверстие для микрофона, а на левом еще три — решетку динамика.В области экрана нашлось место для датчика освещенности, а также NFC-антенны.На нижней крышке часов предусмотрели прозрачное окошко для пульсометра и отверстие для датчика атмосферного давления.Стоит отметить серьезную водную подготовку Galaxy Watch, которым на практике не страшны водные процедуры в виде купания, дождя, душа, и даже мытья посуды под краном. Так, сертификация по IP65/IP68 гарантирует защиту от пыли и влаги: при полной пыленепроницаемости (IP6x), по плечу даже полуторачасовое пребывание в воде на глубине до 1,5 метра (IPx8). Более того, в соответствии со стандартом ISO 22810: 2010 корпус часов должен выдерживать давление воды до 5 атмосфер, что, вообще говоря, соответствует глубине 50 м. Впрочем, похожая нагрузка может возникнуть, например, при нырянии в воду с вышки. Заметим также, что во время испытаний гаджета производитель воспользовался рекомендациями военного стандарта MIL-STD-810G. Детали не уточняются.Обзор Samsung Galaxy Watch: начинка"Сердцем" Galaxy Watch стал 2-ядерный процессор Samsung Exynos 9110, выполненный в соответствии с технологическими нормами 10 нм, что позитивно сказалось на энергопотреблении гаджета. Максимальная тактовая частота для этого чипа — 1,15 ГГц. Базовая платформа дополнена оперативной памятью в 768 МБ, которой оказывается вполне достаточно, чтобы обеспечить плавную работу интерфейса и быстрый запуск программ. Из 4 ГБ встроенного хранилища, частично занятого системным софтом и приложениями, доступно около 1,5 ГБ. В часах встроены следующие интерфейсы: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 ГГц) и NFC. При этом, для Bluetooth поддерживаются профили A2DP, AVRCP, HFP, HSP, необходимые, в частности, для взаимодействия смартфона и стерео-гарнитуры. Если подключение по Bluetooth становится недоступным, Galaxy Watch можно удаленно подключить к смартфону с помощью учетной записи Samsung по Wi-Fi. Все "железо" работает под управлением операционной системы Tizen 4.0. "Умные" часы сопрягаются с Android-смартфонами (версии 5.0 и выше).Для дисплея Galaxy Watch используется Super AMOLED-матрица с диагональю 1,2 дюйма (30,5 мм) и разрешением 360x360 точек, что обеспечивает довольно высокую плотность пикселей на дюйм (302 ppi). Предусмотрен режим постоянного включенного цветного экрана – Always On Display. Как уже отмечалось, в качестве защитного здесь используется специальное стекло Corning Gorilla DX+. Благодаря фирменной технологии, этот дисплей отличается яркими и сочными цветами, глубоким черным цветом, а также низким энергопотреблением. Экран остается читаемым даже при прямом солнечном свете. Качество исполнения таково, что виртуальный циферблат со стрелками издали практически не отличается от реального на обычных часах. Для работы в перчатках предусмотрен режим повышенной чувствительности сенсорного слоя, причем при попадании часов в воду его можно автоматически блокировать. В начинке Galaxy Watch предусмотрели наличии следующих сенсоров: акселерометр, гироскоп, барометр, датчики освещенности и измерения пульса.Заметим, что модель с диаметром корпуса 42 мм на крупной руке кажется недостаточно большой, поэтому большинство мужчин предпочтет, скорее, старшую модель (46 мм), тем более, что она обеспечивает лучшую автономность.Обзор Samsung Galaxy Watch: автономностьСмарт-часы снабдили батареей емкостью 270 мА*ч, на заполнение которой уходит обычно около двух часов.Для беспроводной зарядки гаджета требуется специальная док-станция EP-YO805, заявленная как WPC-совместимая (Qi). К ее специальному выступу прикладывается задняя панель часов, фиксируясь за счет магнитов. На корпусе док-станции, помимо светодиода, индицирующего состояние батареи, имеется ответный microUSB-разъем для кабеля адаптера питания (5 В/700 мА). Гаджет также совместим с зарядной станцией Wireless Charger Duo, которая, благодаря беспроводной индуктивной технологии, умеет наполнять батареи двух устройств одновременно (двух смартфонов, либо одного смартфона и смарт-часов).При разряженном аккумуляторе, а также для увеличения автономности, в настройках Galaxy Watch предусмотрен режим энергосбережения, когда отключаются почти все функции, а на черно-белом экране отображаются только уведомления о SMS и звонках. Как известно, основную лепту в расход энергии вносит чрезмерная яркость дисплея, при этом, в Galaxy Watch предусмотрено 10 уровней ее настройки. Кроме того, не следует злоупотреблять режимом постоянной работы цветного экрана (Always On Display), который также потребляет заряд батареи. Максимальное время использования "умных" часов достигает 120 часов, причем средняя автономность обычно составляет не более 45 часов. В общем, если сильно экономить, то на одной зарядке можно протянуть до четырех дней. Заполненной на 100% батареи хватает на 44 часа при работе с фитнес-приложениями без GPS, а вот с включенным GPS время уменьшается до 14 часов. При таких же начальных условиях на постоянное воспроизведение музыки из памяти гаджета отводится не более 9 часов.Обзор Samsung Galaxy Watch: как это работаетВообще говоря, большинство улучшений Galaxy Watch, по сравнению со своими "умными" предшественниками, связано в основном с программной частью.Для сопряжения Galaxy Watch с Android-девайсом требуется установка приложения Galaxy Wearable (ранее известного, как Samsung Gear). После чего, для "внегалактического" смартфона придется еще добавить Gear Plugin и Samsung Accessory Service.На основном экране программы доступными оказываются три вкладки – "Информация", "Циферблаты" и "Настройки". В верхней части первой из них отображается информация о состоянии батареи часов, а также используемой оперативной памяти и хранилища.Для перехода к магазину приложений — Samsung Apps — требуется войти в аккаунт Samsung (этот же магазин доступен и с Galaxy Watch). Поиск программ можно вести по категориям, либо положиться на предложенные списки, например, необходимых или рекомендованных приложений. Выбрать понравившийся циферблат легко как через Galaxy Wearable, так и прямо на часах, что в ряде случаев более удобно.В разделе "Уведомления" активируется индикатор уведомлений на часах, а также выполняется настройка всех приложений, оповещения от которых могут отображаться на экране Galaxy Watch.Чтобы воспользоваться платежным сервисом Samsung Pay для начала требуется установить соответствующее приложение. К сожалению, в отличие от Gear S3, технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission) Galaxy Watch уже не поддерживает (только NFC). Напомним, что c помощью MST можно совершать оплату на терминалах, поддерживающих только карты с магнитной полосой.Для чрезвычайных ситуаций в настройках программы предусмотрена рассылка экстренного оповещения заранее выбранным абонентам, при этом, местоположение отправителя будет отслеживаться в течение часа. Кроме того, с помощью сопряженного смартфона к поиску "утерянных" часов, которые в этом процессе воспроизводят звук и вибрируют с включенным экраном, можно подключить геолокацию.Для включения и выключения гаджета предназначена механическая кнопка "Главный экран". А вот активируется экран любой кнопкой или поворотом безеля. Этой же цели легко добиться при поднятии запястья, на котором надеты "умные" часы, а вот чтобы отключить экран, надо просто накрыть его, например, ладонью.Первое время на дисплее появляются подсказки, которые учат обращаться с гаджетом.Работу с сенсорным экраном Galaxy Watch, для которого справедливы обычные тапы, свайпы и тапы с удержанием, сильно упрощает использование безеля. Простой и интуитивно понятный интерфейс организован исходя из формы дисплея, при этом, переход к уведомлениям выполняется поворотом кольца против часовой стрелки, а по часовой – к виджетам приложений.Нажатие кнопки "Главный экран" при отключенном дисплее активирует выбранный заранее циферблат, а второе нажатие — переход на экран приложений. Однократное нажатие этой же кнопки из любого другого меню возвращает к "Главному экрану". Кстати, экранов приложений может быть несколько, причем куда поместить ярлык конкретной программы, решается самостоятельно. Кнопка "Назад" всегда отсылает на предыдущий экран.Как и в смартфонах, свайпом вниз по циферблату открывается меню быстрых настроек, откуда можно включить режим полёта, энергосбережения, настроить звук (звонки, уведомления и т.п.), режим "не беспокоить", отрегулировать яркость, включить режим "в театре", перейти к общим настройкам. Здесь же отображается статус подключения Bluetooth и процент заполнения батареи.Уведомления от программ, разрешенные в Galaxy Wearable, отображаются на соответствующих экранах.Менять циферблаты и персонализировать некоторые из них на свой вкус удобно прямо на часах. Для начала этого процесса надо просто сделать тап с удержанием на используемом циферблате. В частности, можно, например, поменять цвет и включить тиканье.Приложение "Найти телефон" позволяет обнаружить "утерянный" аппарат (связанный по Bluetooth смартфон), который при этом начинает довольно громко привлекать к себе внимание мелодией вызова.При отклонении входящего вызова предлагаются подходящие тексты ответного сообщения, например, "Не могу говорить" или "Перезвоню позже".Слушать музыку предлагается не только со смартфона, но и те композиции, которые перенесены на гаджет.Причем качественные треки стоит воспроизводить не через динамик на Galaxy Watch, а через подключенную к смарт-часам Bluetooth-гарнитуру.Обилие датчиков, включая акселерометр, гироскоп, барометр и пульсометр, позволяют Galaxy Watch собирать о своем владельце разнообразные данные, которые можно связать как с его физической активностью, так и с самочувствием, что успешно проделывает известное приложение Samsung Health.Кроме того, результаты измерений легко синхронизуются с аналогичной программой, установленной на смартфоне.Кроме того, "умные" часы умеют измерять уровень стресса и выдавать соответствующие рекомендации.Например, успокоиться, выполнив упражнения дыхательной гимнастики.С помощью Galaxy Watch легко отслеживаются стадии отдыха, включая фазу быстрого сна. Это, в частности, поможет узнать, сколько нужно почивать ночью, чтобы продуктивно работать днем. Однако ежедневно засыпать в довольно громоздких часах все-таки неудобно. Для этой цели лучше подойдет обычный фитнес-трекер.Помимо режимов "Вибрация" и "Без звука" в гаджете предлагаются также специализированные опции — "Ночной режим" и " В театре".Обзор Samsung Galaxy Watch: покупка, выводыВ обновленном дизайне Galaxy Watch компании Samsung удалось гармонично совместить внешность круглого классического хронометра с самой современной "умной" начинкой. Два типоразмера корпуса и, разумеется, его окрасы, позволили существенно расширить потенциальную аудиторию этого гаджета. Глобальных новаций в начинке не случилось, поскольку все изменения эволюционны и большей частью связаны с увеличением длительности работы, а также расширением функциональности софта. Помимо автоматического отслеживания параметров своего самочувствия, к безусловным достоинствам "умных" часов стоит отнести удобное управление с помощью безеля, отличный Super AMOLED-экран, повышенную влагозащиту корпуса, а также поддержку платежного сервиса Samsung Pay.В то же время, у "умных" часов сохранился довольно громоздкий корпус, а беспроводная зарядка встроенной батареи все так же неспешна. Кроме того, для Samsung Pay перестали поддерживать технологию MST, которая в России наверняка еще бы пригодилась.Цена Galaxy Watch составляет 21 990 рублей за 42-мм и 26 990 рублей за 46-мм версию.Итоги обзора Samsung Galaxy WatchПлюсы:Круглый дизайнУдобное управление с помощью безеляОтличный Super AMOLED-экранХорошая автономностьПовышенная влагозащищенность корпусаПоддержка Samsung PayАвтоматическое отслеживание параметров самочувствияМинусы:Громоздкий корпусНеспешная зарядкаНе поддерживается технология MST для Samsung Pay