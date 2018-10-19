Состояние актера вызывает тревогу

Состояние актера вызывает тревогуПоклонники молятся за здоровье любимого актера, которому 27 октября исполнится 74 года. И очень бы хотелось, чтобы день рождения он отметил дома за большим хлебосольным столом."Но пока Николай Петрович остается в больнице и продолжает лечение. С одной стороны, мы рады, что рентгеновские снимки показывают: воспаление уходит из правого и левого легкого, а с другой – беспокоит, что он очень ослаб", – рассказал сын актера Андрей Караченцов в интервьюНапомним, что ранее поэт и композитор Елена Суржикова, сообщила Dni.Ru, что актер, у которого год назад обнаружили онкологию, в очередной раз был госпитализирован по причине двустороннего воспаления легких. По ее словам, Николай Петрович долго находился в реанимации, но его уже перевели в обычную палату."Мы лежим в больнице уже несколько дней. Двустороннее воспаление легких – это непросто. Наша главная задача на ближайшее время – выйти из состояния болезни. Потом планируем переехать на дачу. Врачи, которые ведут нас, советуют жить на свежем воздухе и каждые три недели делать курс химиотерапии. Мы должны застопорить развитие опухоли", – пояснила встревоженным журналистам супруга артиста Людмила Поргина.Она стала для Николая Петровича настоящим ангелом-хранителем – постоянно путешествует с ним по миру, ходит на премьеры и презентации. Сам же актер, как молитву, твердит: "Я буду жить, я буду жить!".