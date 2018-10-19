Они одни из первых прибывают на место преступления и тщательно изучают каждый найденный предмет. 19 октября в России отмечается день криминалиста. В системе регионального следственного комитета людей этой профессии не так много, 9 человек, и каждый из них профессионал с большой буквы. Именно эти люди готовят всю доказательную базу для следователей. В помощь криминалистам - специальное оборудование.

Они одни из первых прибывают на место преступления и тщательно изучают каждый найденный предмет. 19 октября в России отмечается день криминалиста. В системе регионального следственного комитета людей этой профессии не так много, 9 человек, и каждый из них профессионал с большой буквы. Именно эти люди готовят всю доказательную базу для следователей. В помощь криминалистам - специальное оборудование. Зачастую на выезды они приезжают на передвижной криминалистической лаборатории. Машина оборудована всем необходимым для работы. Имеется специальная световая башня, так как часть преступлений совершаются именно в ночное время. В чёрном чемоданчике реагенты и множество других приспособлений для сборки биологических следов. Трудятся криминалисты нетолько на выезде, часть работы по раскрытию преступлений происходит и в следственном управлении.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СУ СК: "Это работа с телефонами, так называемый билинг, когда можно установить где находится или находился человек в определённый момент. Аппараты, которые были закуплены в централизованном порядке по указанию председателя Следкома, они могут установить удалённые звонки и удалённые записи".