По подсчётам Костромастата, почти 15 млрд рублей составил оборот розничной торговли в регионе за первые полгода. Только далеко не всегда качество ассортимента безупречно.

По подсчётам Костромастата, почти 15 млрд рублей составил оборот розничной торговли в регионе за первые полгода. Только далеко не всегда качество ассортимента безупречно.Недавние инциденты подтвердили: поход в магазин может довести до больничной койки.Сальмонеллёз в подарокНа замок на 90 суток. Такая участь постигла один из магазинов в Заволжском районе. Причина – заболевание ребёнка сальмонеллёзом после употребления продукции, а также нарушения санитарно-эпидемиологических правил, выявленные при проверке. В частности, выяснилось, что индивидуальный предприниматель готовил птицу гриль без необходимых документов.«В одном отделе продавали полуфабрикаты из мяса птицы, сырые яйца и готовую продукцию, а также готовили и продавали птицу гриль, - дополнили картину произошедшего в пресс-службе УФССП России по Костромской области. - Часть охлаждённой продукции в холодильной камере хранилась без поддонников на полу. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» в смывах, отобранных на предприятии торговли, обнаружены бактерии группы кишечной палочки».По информации главного специалиста Димитровского райсуда, ответственного за взаимодействие со СМИ, Юлии Зиновьевой, опасные бактерии были обнаружены не только в смывах, но и на одежде одного из продавцов.Мясо с душкомИменно к продаже мясной продукции больше всего нареканий в последнее время. Так, в Красносельском районе по постановлению прокурора организация оштрафована на 300 тысяч рублей за реализацию мясной продукции с истекшим сроком годности.Непростая ситуация и в Парфеньевском районе, где возбуждены 4 дела об административных правонарушениях по фактам обнаружения в магазинах продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Наталья Шумская-Сколдинова подтвердила: «В ходе проверки выявлены факты реализации мясных продуктов в отсутствие необходимой маркировки, а также с истекшими сроками годности». Похожие проблемы в магазинах Пыщугского района. Наталья Шумская-Сколдинова добавила: «Установлено, что на поднадзорной территории в розничных продуктовых магазинах допускаются такие нарушения, как реализация продукции животноводства без какой-либо маркировки, с истекшим сроком годности, торговля продуктами со вскрытой защитной упаковкой без указания даты её вскрытия».Цены продолжают растиОбеспечение продовольственной безопасности – серьёзная тема для региона.По данным управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, мониторинговые исследования пищевой продукции и кормов выявили 10 % проб, несоответствующих требованиям безопасности и качества. В области карантина растений - 43%, по зерну, крупе, комбикормам - 64%, в области семеноводства – 69%. Уничтожено 3,8 тонны плодоовощной и животноводческой продукции, запрещённой к ввозу в страну.Но, что бы ни происходило, цены продолжают расти. С начала года и по сентябрь, сообщили в Костромастате, на 4,1% скакнула стоимость непродовольственных товаров, на 3,3% - на услуги. А продукты подорожали на 2,6% в сравнении с прошлым сентябрём. Народу приходится платить. Но всё чаще посещает мысль: не оказаться бы после закупок в местных торговых точках на больничной койке.