Злоумышленник хотел сдать их сдать их в пункт приема металлолома

Злоумышленник хотел сдать их сдать их в пункт приема металлоломаУроженца Оренбургской области подозревают в краже со склада в Муроме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В начале октября этого года инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого сидел 40-летний оренбуржец. В багажнике его машины полицейские нашли бывшие в употреблении коробку передач от автомобиля «ВАЗ», рулевую тягу от грузовика, двухцилиндровый компрессор и рулон алюминиевого провода. Мужчина не смог объяснить, откуда у него эти предметы.Правоохранители узнали, что мужчина работает водителем в одной из компаний и имеет доступ к складам. Воспользовавшись моментом, он похитил с территории склада часть находящихся там деталей для машины. Злоумышленник хотел сдать их сдать их в пункт приема металлолома. Однако полицейские помешали совершить преступление.