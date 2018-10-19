В предстоящие выходные дни разделяющий осенний холод и летнее тепло атмосферный фронт сместится к югу. По этой причине в средней полосе Европейской части России температура воздуха понизится до значений, близких к климатической норме.

В предстоящие выходные дни разделяющий осенний холод и летнее тепло атмосферный фронт сместится к югу. По этой причине в средней полосе Европейской части России температура воздуха понизится до значений, близких к климатической норме. Похолодание будет сопровождаться осадками, в большинстве областей Верхнего и Среднего Поволжья и на севере Предуралья сильными и продолжительными. Жителей юга бабье лето пока еще порадует прекрасной осенней погодой, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве ожидается преобладание облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди, в дневные часы +8…+11°, по ночам +1…+4°.В Санкт-Петербурге, благодаря антициклону переменная облачность, без осадков, по ночам столбики термометров покажут +3…+6°, в дневные часы воздух прогреется до +10…+12°.В Курске, Белгороде и в Воронеже, без существенных осадков, после полудня +16…+19°.В Нижнем Новгороде, в Казани, в Уфе в субботу облачно, дождь, местами сильный, в воскресенье – без существенных осадков, в дневные часы не выше +8°.В Симферополе, в Ростове-на-Дону и в Краснодаре переменная облачность, кратковременный дождь, +21…+23°.На Урале, в тыловой части циклона, временами небольшой снег, днём мокрый, в Екатеринбурге, в Тюмени и в Челябинске 0…+3°.На территории Западной Сибири, в зоне мощного циклона, сильные дожди с мокрым снегом, сильный ветер. В Новосибирске, в Омске и в Томске +2…+5°.В Прибайкалье, в циклоне, облачно, местами небольшой дождь. В Иркутске и Улан–Удэ днём +5…+8°.На Дальнем Востоке, в зоне влияния атмосферного фронта, будет преобладать облачная без существенных осадков погода. В Благовещенске и в Хабаровске днём около +10°, во Владивостоке +15…+17°, солнечно.