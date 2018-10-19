В жилые дома и здания Киева подали горячую воду. Но это обернулась повреждениями водопровода. Зафиксировано более 300 повреждений, отметил замглавы киевской мэрии Петр Пантелеев.

В жилые дома и здания Киева подали горячую воду. Но это обернулась повреждениями водопровода. Зафиксировано более 300 повреждений, отметил замглавы киевской мэрии Петр Пантелеев. Подача горячей воды потребителям в украинской столице была возобновлена 17 октября после длительного простоя котельных из-за отсутствия природного газа для отопления.Но сразу после включения горячей воды стали лопаться трубы, сообщает ТАСС."Длительное время часть теплосетей находилась без теплоносителя, что способствовало повышенной коррозии, поэтому во время запуска горячей воды возникли дополнительные повреждения", — пояснил Пантелеев.Круглосуточно с прорывами борются 34 ремонтных бригады. В конце прошлой недели мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что администрация обсуждает возможность отказа от централизованного снабжения населения горячей водой. По его словам, содержать теплосети, подогревать и поставлять воду киевлянам стало слишком накладно.А в августе 2018 года министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сказал, что горячее водоснабжение должно стать районным, квартальным или даже подомовым.