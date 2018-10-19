Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВостСибтранскомбанк.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВостСибтранскомбанк.Проблемы в деятельности иркутского банка (301-е место в банковской системе РФ) возникли из-за незначительного запаса собственных средств и фактического отсутствия источников их увеличения для покрытия убытков.Долгое время банк проводил непрозрачные сделки и "фиктивные" операции, вывел активы в размере более 130 млн рублей сообщает РИА Новости.Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, хотя за последние 12 месяцев ЦБ требовал это девять раз.В "ВостСибтранскомбанк" назначена временная администрацию до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.Банк является участником системы страхования вкладов.