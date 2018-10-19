Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВостСибтранскомбанк.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВостСибтранскомбанк.
Проблемы в деятельности иркутского банка (301-е место в банковской системе РФ) возникли из-за незначительного запаса собственных средств и фактического отсутствия источников их увеличения для покрытия убытков.
Долгое время банк проводил непрозрачные сделки и "фиктивные" операции, вывел активы в размере более 130 млн рублей сообщает РИА Новости.
Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, хотя за последние 12 месяцев ЦБ требовал это девять раз.
В "ВостСибтранскомбанк" назначена временная администрацию до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Банк является участником системы страхования вкладов.