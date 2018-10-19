На крупном международном теннисном турнире Кубок Кремля, который продолжается в Москве, пришла пора решающих матчей. В женском парном разряде первенство выиграли россиянка Александра Панова и немецкая теннисистка Лаура Зигемунд.

На крупном международном теннисном турнире Кубок Кремля, который продолжается в Москве, пришла пора решающих матчей. В женском парном разряде первенство выиграли россиянка Александра Панова и немецкая теннисистка Лаура Зигемунд.Панова и Зигемунд отлично проявили себя на турнире в столичном "Олимпийском". В полуфинале они уверенно обыграли очень сильный дуэт француженки Кристины Младенович и Галины Воскобоевой из Казахстана (2:6, 6:3, 10:5).И в финале против хорватки Дарьи Юрак и румынки Ралуки Олару российско-немецкая пара были фаворитами. Первая партия осталась безусловно за ними (6:2), а во второй их соперницы постарались вернуться в игру, но проиграли на тай-брейке – 6:7 (2:7).