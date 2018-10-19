Увлечение детей компьютерными играми в недалеком будущем может иметь опасные последствия для будущего страны, считает патриарх Кирилл.

Увлечение детей компьютерными играми в недалеком будущем может иметь опасные последствия для будущего страны, считает патриарх Кирилл."Ребенок получает от игры удовольствие, тем самым у него формируется устойчивая наклонность, что удовольствие — это самое главное", — пояснил предстоятель РПЦ, выступая на заседании VIII Общецерковного съезда по социальному служению.По мнению патриарха, это приведет к тому, что следующее поколение будет воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, передает ТАСС."Способность человека совершать подвиг противоречит идее посвящать свои силы получению удовольствия. Но если люди перестанут быть способными на подвиг, как мы сможем защищать свою страну, решать задачи, связанные с большими проблемами?" – задал вопрос глава РПЦ.В этой связи он призвал не забывать уроки истории и напомнил о бедах и лишениях, которые выпали на долю народа в XX веке. Трудно представить, как бы развивались события, если бы люди были неспособны перенести их, отметил предстоятель."Многое нужно поменять, в том числе, в сознании родителей и учителей, чтобы ввести детей в режим, когда получение удовольствий не является доминантой", — подчеркнул патриарх.