Представительница Туниса Онс Жабер стала первой финалисткой крупного теннисного турнира в Москве Кубок Кремля. 101-я ракетка мира играла в полуфинале с теннисисткой из Латвии Анастасии Севастовой, посеянной под пятым номером. Это будет первый финал WTA для Жабер.

Представительница Туниса Онс Жабер стала первой финалисткой крупного теннисного турнира в Москве Кубок Кремля. 101-я ракетка мира играла в полуфинале с теннисисткой из Латвии Анастасии Севастовой, "посеянной" под пятым номером. Это будет первый финал WTA для Жабер.Пробившаяся в основную сетку соревнований в столичной "Олимпийском" Жабер ранее оставила не у дел восьмую ракетку Кубка Кремля эстонку Анетт Контавейт. И вот в полуфинале в упорной борьбе разобралась с Севастовой, которая стоит выше нее в рейтинг-листе более чем на 80 позиций (№18 WTA). Счет полуфинала – 6:3, 3:6, 6:3.