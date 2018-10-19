В форуме примут участие писатели и главные редакторы литературных журналов

В форуме примут участие писатели и главные редакторы литературных журналовПервый Нижегородский литературный форум пройдет 20 октября в областной научной библиотеке имени В. И. Ленина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.В форуме примут участие главные редакторы литературно-художественных журналов «Знамя», «Наш современник», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», представители книгоиздательских и книготорговых компаний, российские писатели Дмитрий Воденников и Денис Осокин.Участники форума обсудят проблемы современной русской литературы. Форум завершится гала-концертом в усадьбе Рукавишниковых, вход на все мероприятия свободный.