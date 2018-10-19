Врача обвиняют в причинении человеку смерти по неосторожности

Врача обвиняют в причинении человеку смерти по неосторожностиАнестезиолог-реаниматолог Собинской районной больницы предстанет перед судом. Врача обвиняют в причинении пациенту смерти по неосторожности.В конце октября прошлого года в хирургическое отделение с острым панкреатитом поступила 45-летняя женщина. Женщине проводили квалифицированное лечение, однако через несколько дней состояние ее здоровья заметно ухудшилось. Доктора решились на экстренную операцию, в которой и участвовал обвиняемый анестезиолог.У врача серьезный дефект зрения. Однако без очков он приступил к сложнейшей медицинской процедуре — интубации трахеи. Мужчина понадеялся на свой многолетний опыт и профессионализм. В результате у него получились лишь 3 неудачные попытки. Хирург отстранил его от участия в операции. На помощь пациентке пришла заведующая анестезиологическим отделением.До 5 ноября женщина лежала в реанимационном отделении, затем ей стало еще хуже и ее перевели в областную больницу. Однако через месяц она умерла. Экспертиза показала, что осложнения у пациентки начались из-за некачественных действий анестезиолога во время интубации.СледКом уточняет, что обвиняемый полностью признал свою вину. Он согласен, что действительно проявил самонадеянность, не надел очки, что и привело к трудностям с визуализацией. В произошедшем мужчина раскаялся.