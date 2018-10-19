Лидеры Франции и Германии отметили окончание очередных переговоров по Brexit походом в бар, но британского премьера брать с собой не стали. Тереза Мэй готовится к тому, что по возвращении в Лондон ей снова придется отбиваться от критиков.

Лидеры Франции и Германии отметили окончание очередных переговоров по Brexit походом в бар, но британского премьера брать с собой не стали. Тереза Мэй готовится к тому, что по возвращении в Лондон ей снова придется отбиваться от критиков.Премьер-министр Великобритании в очередной раз покинула саммит Евросоюза с ощущением провала. Ее выступление, по мнению ряда европейских лидеров, было пустым. Как выразилась канцлер Меркель, слова британского премьера ни пессимизма, ни оптимизма лично ей не добавили.Заполнить вакуум участники встречи решили в одном из брюссельских баров без Терезы Мэй. Она ужинала отдельно в резиденции британского посла, собираясь с мыслями о том, как, вернувшись в Лондон, ей предстоит отбиваться от злорадных упреков недоброжелателей. Находясь в Брюсселе, Тереза Мэй озвучила идею о возможном продлении переходного периода, в течение которого Великобритания продолжит подчиняться европейским правилам. И своими руками она вырыла себе еще одну яму."Если Тереза Мэй просит продлить переходный период, то она застопорилась. Для нее пришло время отойти в сторону и позволить кому-то, кто может вести переговоры, завершить начатое. Я полностью поддерживаю Дэвида Дэвиса в качестве временного лидера. Я сказала свое слово. Для моих коллег пришло время сказать свое", — написала в своем Twitter политик Надин Доррис..Дополнительное время может понадобиться, чтобы решить ирландский вопрос. Евросоюз добивается того, чтобы Северная Ирландия после Brexit продолжила жить по общеевропейским правилам. В Лондоне это воспринимают как предложение отказаться от территории, принадлежащей Великобритании. Но никаких других вариантов в Брюсселе пока не хотят брать в расчет. И параллельно запугивают британцев тем, что восстановление границы приведет к возобновлению кровавого конфликта в Северной Ирландии. Но идея отложить спорный вопрос на потом, по сути, ничего не меняет."Некоторые люди видят в Brexit бурю, которая будет очень жесткой, но со временем пройдет, но это не так. Brexit это политический эквивалент изменения климата, это постоянные изменения, но не в погоде, а в климате отношений между Ирландией и Великобританией, а также Великобритании и Европейским союзом. Даже после того, как мы пройдем этот этап, который является соглашением о выходе, ирландским протоколом и совместной политической декларацией о будущих отношениях, нам нужно будет перейти к следующей стадии переговоров, которая охватит как минимум два новых договора", — заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.По итогам саммита Терезе Мэй осталось только одно — развести пустыми руками. "Когда мы выйдем на заключительные этапы переговоров, возникнут дополнительные сложные моменты, но я убеждена, что мы обеспечим хорошую сделку, которая будет отвечать интересам Великобритании и Европейского союза", — заявила Мэй.Заклятые друзья — однопартийцы в лице бывшего министра Бориса Джонсона и его кампании снова потребовали от премьера не поддаваться на шантаж. Оппозиция только и ждет того момента, когда переговоры с Брюсселем окончательно провалятся.Несмотря на отчаянные попытки маневрировать, правительство Терезы Мэй по-прежнему меж двух огней. С одной стороны, упорное нежелание европейских лидеров идти на компромисс. С другой — растущее недоверие внутри своей страны.