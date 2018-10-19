Более 41 тысячи человек оказались практически здоровыми

Более 41 тысячи человек оказались практически здоровымиС начала этого года во Владимирской области диспансеризацию прошли почти 132 тысячи человек.18 742 заболеваний было выявлено впервые. Самыми распространёнными заболеваниями у жителей региона стали болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. С этими проблемами к врачам пришли 8 544 человек. 4 521 пациентам диагностировали болезни системы кровообращения, от болезней мочеполовой системы страдают 1 601 человек, у 1 158 пациентов обнаружили болезни органов пищеварения, 865 человек с болезнями органов дыхания, 365 жителей региона узнали, что у них болезнь нервной системы и 147 – злокачественные новообразования.Больше 22 тысяч человек прошли второй этап диспансеризации, получили углубленные консультации, а также дополнительные диагностические исследования.Из прошедших диспансеризацию более 41 тысячи человек оказались практически здоровыми, у более 10 тысяч пациентов есть риск развития хронических неинфекционных заболеваний. А у 80 тысяч жителей региона выявили заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи.