Более 41 тысячи человек оказались практически здоровыми
Более 41 тысячи человек оказались практически здоровыми
С начала этого года во Владимирской области диспансеризацию прошли почти 132 тысячи человек.
18 742 заболеваний было выявлено впервые. Самыми распространёнными заболеваниями у жителей региона стали болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. С этими проблемами к врачам пришли 8 544 человек. 4 521 пациентам диагностировали болезни системы кровообращения, от болезней мочеполовой системы страдают 1 601 человек, у 1 158 пациентов обнаружили болезни органов пищеварения, 865 человек с болезнями органов дыхания, 365 жителей региона узнали, что у них болезнь нервной системы и 147 – злокачественные новообразования.
Больше 22 тысяч человек прошли второй этап диспансеризации, получили углубленные консультации, а также дополнительные диагностические исследования.
Из прошедших диспансеризацию более 41 тысячи человек оказались практически здоровыми, у более 10 тысяч пациентов есть риск развития хронических неинфекционных заболеваний. А у 80 тысяч жителей региона выявили заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи.