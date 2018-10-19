19.10.2018

2018-10-19 17:06:15

Под Петербургом прогремел взрыв

Очевидцы сообщают о сильном взрыве под Петербургом. Предварительно, ЧП произошло в районе станции Гатчина-Товарная.



Также стало известно, что после этого на указанной территории начался крупный пожар. Речь идет о заводе "Авангард", передает Telegram-канал Mash.