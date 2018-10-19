Шикарные апартаменты оперной дивы Марии Максаковой в центре Киева находятся под арестом. Правоохранительные органы назвали эту квартиру противоречивой.

Шикарные апартаменты оперной дивы Марии Максаковой в центре Киева находятся под арестом. Правоохранительные органы назвали эту квартиру "противоречивой".По сообщениям секретаря прокуратуры украинской столицы Надежды Максимец, причиной захвата недвижимости вдовы беглого депутата Дениса Вороненкова Максаковой стал спор о праве собственности на жилплощадь. Якобы есть некий гражданин, который считает себя владельцем апартаментов, в которых проживает певица и ее семья."В отношении этой квартиры продолжается спор относительно права собственности… Мария Максакова знакома с владельцем этой квартиры, однако между ними идет спор за эту недвижимость", – цитирует представителя ведомства телеканал "112 Украина".По словам Максимец, лица, которые были задержаны по обвинению в захвате квартиры оперной дивы, оказались представителями частной охранной фирмы и объединения совладельцев многоквартирного дома. После допроса всех десятерых подозреваемых освободили из под стражи до завершения следственных действий.Также пресс-секретарь рассказала, что ранее это жилье певицы арестовали, поскольку оно является “противоречивым”. Однако близкие Максаковой до сих пор находятся в спорной квартире. Сейчас им ничего не угрожает.Напомним, 18 октября на дом бывшей солистки Мариинского театра напали неизвестные. Они выломали двери и ворвались в квартиру, которая находится на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. В момент происшествия внутри был малолетний сын артистки и его няня.