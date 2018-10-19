Звезду скандального телепроекта Дома-2 Ольгу Рапунцель поймали на лжи. Участница популярного шоу позволила себе лишнего.

Звезду скандального телепроекта "Дома-2" Ольгу Рапунцель поймали на лжи. Участница популярного шоу позволила себе лишнего.В последнее время Ольге приходится несладко. Коллеги по телестройке явно ее недолюбливают. Молодую мать критикуют за постоянное нытье, халатное отношение к ребенку и излишнюю жадность.По мнению некоторых участников, Ольга и ее супруг Дмитрий Дмитренко имеют и так достаточно привилегий на шоу. Мол, им отдельную просторную комнату выделили, оплачивают подгузники и медицинское обслуживание ребенку, кормят их, двух здоровых лбов, а те все недовольны и даже требуют квартиру в подарок, якобы они самые достойные претенденты.Обстановка вокруг одиозного семейства накалена до предела. Постоянные склоки с коллегами по цеху выматывают звезд "Дома-2". Чтобы отдохнуть от постоянного негатива и немного проветрить головы, Рапунцель и Дмитренко частенько выходят в какое-нибудь заведение отобедать.Ольга и Дмитрий обычно транслируют поход в ресторан в личных микроблогах. Звезды телестройки отчитываются перед поклонниками, рассказывая где были и что пробовали.Очередной поход семейства в харчевню завершился скандалом. На этот раз Рапунцель взяла с собой в заведение семимесячную дочь, беременную сестру Алену и маму Татьяну Владимировну.Как водится, Ольга перед приемом пищи записала видеообращение к фолловерам и опубликовала в Instagram Stories. "Отдыхаем хорошо, приехали в Парк Горького, чай пьем земляничный", – притворно улыбаясь произносит звезда в камеру, а на фоне ее мама и муж чокаются доверху наполненными бокалами пива.Видеозапись тут же перекочевала в фанатский паблик, посвященный телепроекту. Поклонники телестройки заметили, что на столе рядом с Ольгой стоит еще один высокий стакан с пенным напитком, а ее беременная сестра Алена пьет вино.Фанаты телестройки раскритиковали молодую маму. Ведь она то и дело жалуется, что из-за постоянного стресса, который ей создают другие жители Поляны, у нее может перегореть молоко, однако пить пиво, будучи кормящей, себе позволяет. Ольге настоятельно посоветовали вспомнить о дочери."А ребЕнок в коляске к бабушке лицом !!!! Почему? Рапунцель, потому что ты никакая мать, ребенком заниматься не твое и это просто хай же для проекта !!!!! Ты днище (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Алены вообще стоит бокал вина, чая там близко нет🤣🤣🤣зачем людей за нос водить🤦🏼‍♀️Все очевидно 🙄", "Фу фу лицемеры!", "Господи как можно сидеть пить пиво и улыбаться на всю страну, когда в Керчи теракт произошел, три дня траур. Я в шоке. А еще хотят чтоб русский народ уважали...", – писали интернет-обыватели в комментариях под публикацией.