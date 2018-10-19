В штате Пенджаб поезд въехал в толпу людей, которые стояли на железнодорожных путях. Они наблюдали за церемонией сожжения чучела Раваны. В результате инцидента погибли более 50 человек. Число погибших еще может возрасти.

В результате инцидента на железной дороге в Индии погибли более 50 человек. Ранее сообщалось о 30 погибших.Авария произошла в окрестностях города Амритсар в штате Пенджаб: поезд врезался в толпу людей, которые участвовали в религиозном празднике. В момент катастрофы на железнодорожных путях находились от 300 до 700 человек. Они наблюдали за церемонией сожжения чучела Раваны, передает ТАСС.Все произошло после захода солнца. Машинист из-за темноты не увидел людей, а участники праздника из-за петард не услышали звук приближающегося поезда. По мнению министра правительства индийского штата Пенджаб Ома Пракаша Сони, число погибших может возрасти до 150 человек.