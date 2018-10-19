По предварительной информации, женщина-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и протаранила автобус, в котором находились сотрудники норильского аэропорта.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автобуса, перевозившего сотрудников норильского аэропорта, произошло утром в пятницу, 19 октября, на автодороге Норильск — Алыкель.По данным регионального УГИБДД РФ, женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля Kia, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом, после удара вылетевшим за пределы проезжей части.В результате аварии водитель легковушки скончался, 10 человек из служебного автотранспорта получили травмы. По предварительной информации, никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.Сотрудникам полиции предстоит определить все обстоятельства произошедшего.