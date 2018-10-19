По предварительной информации, женщина-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и протаранила автобус, в котором находились сотрудники норильского аэропорта.
Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автобуса, перевозившего сотрудников норильского аэропорта, произошло утром в пятницу, 19 октября, на автодороге Норильск — Алыкель.
По данным регионального УГИБДД РФ, женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля Kia, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом, после удара вылетевшим за пределы проезжей части.
В результате аварии водитель легковушки скончался, 10 человек из служебного автотранспорта получили травмы. По предварительной информации, никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.
Сотрудникам полиции предстоит определить все обстоятельства произошедшего.