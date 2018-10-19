При обыске по месту жительства у злоумышленницы были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с гашишем...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу задержали 22-летнюю москвичку по подозрению в хранении наркотического средства – гашиша.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Вяземской улице задержали 22-летнюю москвичку по подозрению в хранении наркотиков. При обыске по месту жительства у девушки были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 100 граммов.Следственным отделением ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93