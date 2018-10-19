Торопившийся домой сотрудник МВД Кабардино-Балкарии разогнал служебную Приору до такой скорости, что не успел остановиться перед пешеходным переходом и в итоге насмерть сбил пересекавшего дорогу пенсионера.

Торопившийся домой сотрудник МВД Кабардино-Балкарии разогнал служебную "Приору" до такой скорости, что не успел остановиться перед пешеходным переходом и в итоге насмерть сбил пересекавшего дорогу пенсионера. Камера наблюдения зафиксировала трагический момент.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от СУ СК РФ по КБР (@kbr.sledcom) 19 Окт 2018 в 6:25 PDTДТП произошло около 16 часов 17 октября на Баксанском шоссе в Чегеме. За рулем "Лады" находился оперуполномоченный центра противодействия экстремизму, но двигался он с явным превышением скорости. На кадрах видно, что водитель заметил 82-летнего пенсионера на переходе и начал тормозить, но избежать столкновения ему не удалось.От удара пострадавшего отбросило в сторону, спасти ему жизнь врачи не смогли — от полученных травм он скончался в больнице.По факту инцидента проводится доследственная проверка.