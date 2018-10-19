Замначальника медико-санитарной части МВД России по Хабаровскому краю Алексей Иванов реанимировал 83-летнего пассажира самолета, летевшего в Новосибирск, у которого из-за сердечного приступа остановилось дыхание.

Замначальника медико-санитарной части МВД России по Хабаровскому краю Алексей Иванов реанимировал 83-летнего пассажира самолета, летевшего в Новосибирск, у которого из-за сердечного приступа остановилось дыхание.Инцидент произошел в воздухе на борту самолета, следовавшего рейсом в Новосибирск из Хабаровска ​​​. Стало плохо 83-летнему пассажиру. Командир экипажа решил совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту – в Чите.Тем временем Алексею Иванову удалось реанимировать пенсионера, возобновить дыхание и передать его врачам, прибывшим к трапу самолета, сообщает РИА Новости.