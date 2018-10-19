Стало известно, что украинская полиция задержала напавших на квартиру Марии Максаковой неизвестных. Как выяснилось, мужчины сменили на дверях замки и требовали очистить помещение.
Стало известно, что украинская полиция задержала напавших на квартиру Марии Максаковой неизвестных. Как выяснилось, мужчины сменили на дверях замки и требовали очистить помещение.
На своей официальной страничке в социальной сети Facebook прокуратура Киева сделала заявление относительно нападения на квартиру Марии Максаковой, проживающей на бульваре Тараса Шевченко. Согласно данным правоохранителей, были задержаны девять человек.
"В помещении находились сын М. Максаковой и няня. Неизвестные, которые вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковское управление полиции", – сообщается в аккаунте учреждения.
Полиция возбудила дело по статье "Самоуправство". Отметим, что пока сама Мария Максакова не прокомментировала неприятную ситуацию. Оперная дива убеждена, что к этому делу причастен бывший начальник Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. По словам артистки, мужчина уже несколько лет преследует ее семью.
"Я полтора года судилась с Панаитовым, который украл у меня квартиру в Москве. Именно его с самого начала я подозревала в убийстве Дениса. Панаитов втерся в доверие к Денису. Настаивал на его переезде в Украину, говорил, что ему там будет безопаснее. Потом он дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: живите. При этом брал непосильно большую аренду – ежемесячно восемь тысяч долларов. В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ – на меня свою квартиру в Киеве. Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен. 22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили", – рассказывала в интервью артистка.