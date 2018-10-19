Принц Гарри с супругой находятся в 16-дневном турне по Океании. 19 октября они посетили пляж Бонди в австралийском Сиднее.

Принц Гарри ссупругой находятся в 16-дневном турне по Океании. 19 октября они посетили пляжБонди в австралийском Сиднее.В 08:30 по местному времени герцог и герцогиняСассекские уже были на пляже. Однако желающих посмотреть на королевскую пару былонастолько много, что организаторам не сразу удалось найти парковку дляавтомобиля, в котором приехали Гарри и Меган.Супруги познакомились спредставителями необычной организации OneWave, которые занимаются серфингом,тем самым разгружаясь психологически. Они уверены, что волны океана способы буквально исцелять людей,передает Express.co.ukНа так называемой массовойбесплатной сессии Fluro Friday любой желающий может прийти и пообщаться натемы психического здоровья, поплавать, покататься на доске, позаниматься йогой.Судя по всему, Гарри и Меган общение с местным комьюнити серферов оченьпонравилось.Беременная Маркл ивовсе пошла вразнос: на глазах у мужа она обнималась с участником движения, приэтом обворожительно улыбаясь. Как отнесся к такому поведению супруг,неизвестно, но на людях ревности не проявил.Также герцог игерцогиня посетили другую интересную сессию. Они побывали в офисе Национальной лиги по регби, где пообщались с местной молодежью. Меган даже попробоваласебя в этом виде спорта, сообщает Radaronline.com.