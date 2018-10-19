Конец недели оказался насыщенным на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Конец недели оказался насыщенным на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.Для полноты комплекта не хватило только вибратора. Кажется, что разум окончательно покинул безнравственную балерину.Керчь прощается с невинно убитыми детьми и подростками. 17 гробов выставлено на главной площади города, где проходит панихида. Сегодня тут сердца и души всей страны – Россия скорбит, Россия плачет, Россия онемела.Но только не Анастасия Волочкова – она уже свое отгоревала, опубликовав накануне фотографию свечи на черном фоне и собрав лайки.Уже два месяца прошло с тех пор, как модель Настасья Шубская и всемирно известный хоккеист Александр Овечкин стали родителями. Счастливые знаменитости обнародовали фотографию подросшего сына Сергея.Свежий снимок малыша Настасья Шубская опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Два месяца", – коротко подписала кадр счастливая мать. На фотографии Овечкин и Шубская запечатлены на фоне камина. На руках хоккеиста расположился сын Сергей.Появилась информация о том, что прославленный автор-песенник Вячеслав Добрынин госпитализирован. Якобы из-за инсульта композитора частично парализовало.По данным Telegram-канала "Мутко против", у Вячеслава Добрынина случился инсульт. Якобы Доктор Шлягер находится в больнице в тяжелом состоянии. Ситуация более чем серьезная – левая часть тела практически парализована.Звезды поздравляют папу и желают счастья малышу. Ведь пятый ребенок – это очень серьезно и ответственно!Генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров снова стал отцом. Утром в одной из московских клиник у него родился мальчик – богатырь весом три килограмма и ростом 51 сантиметр. Это пятый ребенок в семье легендарного медиаменеджера.Евгений Петросян дал концерт в Екатеринбурге. Между делом юморист посетил местный ресторан, шеф-повар которого угостил прославленного артиста изысканным десертом.Пока адвокаты бьются за раздел головокружительного имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые решили оформить развод спустя несколько десятилетий супружеской жизни, юморист уехал в Екатеринбург, где дал концерт.ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В И СПЕЦИАЛЬНЫХ !