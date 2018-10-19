Следователи точно исключают версию поджога

Следователи точно исключают версию поджогаРегиональный СледКом назвал предварительные причины страшного пожара в деревне Максимово Меленковского района, который унёс жизни четверых местных жителей, среди которых был и 5-летний ребенок.Частный дом мог вспыхнуть из-за неосторожного курения. Следователи точно исключают версию поджога. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. На метсе работают сотрудники МЧС и МВД.Напомним, трагедия произошла в ночь на 17 октября. Огонь распространился настолько быстро, что никто из жильцов не смог выбраться на улицу.В настоящее время готовится постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель нескольких человек».