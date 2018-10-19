В этом году капитальные работы должны быть выполнены на 16 улицах Костромы. Общие затраты - 257,2 млн рублей, из них 173,7 млн рублей – средства областного дорожного фонда. На текущие ремонты местных дорог потратят более 50 млн рублей.

В этом году капитальные работы должны быть выполнены на 16 улицах Костромы. Общие затраты - 257,2 млн рублей, из них 173,7 млн рублей – средства областного дорожного фонда. На текущие ремонты местных дорог потратят более 50 млн рублей.Несмотря на существенные вливания, недовольство жителей состоянием дорог в Костроме год от года растёт.Вдали от глаз туристовСначала – по одной обочине оживлённой трассы, потом, перебежав проезжую часть, - по другой. Так вынуждены передвигаться пешеходы, в том числе детвора, вдоль улицы Московской. Дорога ужасна.«Когда будут сделаны тротуары по ул. Московской до микрорайона Венеция? - с негодованием спросила костромичка Екатерина в электронной приёмной городских властей. - Идти по улице приходится петляя - то с одной стороны есть тропа, то с другой, а от хлебозавода до Венеции нет вообще тротуара. Как детям добираться от школы домой? По обочине страшно идти и опасно».Впрочем, жителям надеяться не на что. Главная проблема окрестностей - отдалённость от туристических маршрутов Костромы: в первую очередь средства направляются на ремонт проезжей части основных улиц города с движением общественного транспорта и интенсивным дорожным движением, на туристических направлениях. И такая схема – годами.«В связи с дефицитом средств бюджета города Костромы в 2018 году выполнить работы по устройству тротуаров по улице Московской до микрорайона Венеция не представляется возможным, - прокомментировала председатель комитета городского хозяйства Ольга Шарова. - Вопрос устройства тротуаров по улице Московской будет рассмотрен в последующие годы при наличии достаточного финансирования».Нет надежды на появление тротуаров рядом с перекрёстком ул. Экскаваторщиков - ул. Силикатная. Родители переживают: дети идут в школу прямо по дороге. Пешеходного перехода тоже нет.«В районе указанного перекрёстка по улицам Экскаваторщиков и Силикатной отсутствуют оборудованные тротуары для движения пешеходов. Денежные средства, необходимые для обустройства тротуаров, в бюджете города Костромы отсутствуют. Организовать пешеходные переходы на указанном перекрёстке не представляется возможным», - сообщила Ольга Шарова.Кому повезло?На правом берегу Волги немало проблемных дорог. И чем дальше от въезда в город, тем больше. Так, по сведениям прокуратуры, автомобильная дорога по ул. Вишневой (в районе домов 29 и 31 по Студенческому проезду) имеет выбоины и ямы с превышающими предельно допустимые размерами.Колдобины на ул. Милевского, на Берёзовом проезде и в других местах. В этой ситуации остаётся порадоваться за те районы, где дождались-таки ремонтов в 2018 году. В частности, приведены в порядок участки на улицах Индустриальной, 2-й Волжской, Водяной, Героев, Ивана Нечаева, Высотной, Овражном проезде, выполнен ремонт площади Октябрьской. Большой объём – на ул. Катушечной. На ряде участков ещё продолжается работа. По данным властей, завершить всё планируется в ноябре.Полмиллиарда – под асфальтПосле завершения ремонта в 2018 году в Костроме доля основных автомобильных дорог с движением общественного транспорта, отвечающих нормативным требованиям, составит 67,9%. В перспективный план дорожных работ с 2019 года по 2024 год вошло 69 местных автомобильных дорог. В городской администрации заметили: «В декабре начнётся составление проектно-сметной документации для подготовки конкурсных процедур на проведение ремонта дорог в 2019 году». Известно, что в следующем году также обновят 16 улиц, в том числе завершат поэтапные работы, начатые в этом сезоне, а потратят 530 млн рублей.КомментарийГубернатор Костромской области Сергей Ситников:«Региону выделяются серьёзные деньги на приведение дорог в нормативное состояние. Львиная доля федеральных и областных средств направляется на ремонт дорог в областном центре. С целью обеспечения сохранности дорожного покрытия отремонтированных улиц администрации города необходимо организовать заблаговременную плановую работу коммунальных служб по замене и ремонту подземных инженерных сетей. При предоставлении целевых денежных средств на ремонт улиц в Костроме из федерального и областного бюджета данное условие будет обязательным. При наличии нерешённых вопросов с подземными коммуникациями целевые денежные средства на дорожные работы выделяться не будут».